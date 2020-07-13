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    Новости

    Филип Пулман опубликует неизданную историю из мира «Тёмных начал»

    13 июля 2020
    Кот-император
    13.07.2020
    3199
    1 минута на чтение
    Филип Пулман опубликует тайную историю из мира «Тёмных начал»

    Фантаст Филип Пулман, автор книг во вселенной «Тёмные начала», объявил, что в честь 25-летия с момента публикации первого романа выпустит историю под названием Serpentine. Ранее она никогда не публиковалась для широких глаз — с ней могли ознакомиться только победители благотворительного аукциона 2004 года, для которых автор и написал эту историю.

    Пулман отмечает, что сейчас — самое время выпустить книгу, поскольку в ней рассказывается, как зарождалась связь между Лирой и её деймоном Пантелеймоном. Serpentine Пулман написал ещё до того, как задумался о новой трилогии «Книги Пыли». Сейчас изданы две из трёх книг (в том числе и на русском, последняя — «Тайное содружество»), в них Лира уже 20-летняя девушка, у неё меняется отношение к деймону, и истоки этих отношений как раз описаны в старой истории.

    Когда дело касается наших человеческих дел, миллиард невидимых нитей связывает нас с нашим прошлым, а также с самыми отдалёнными вещами, которые мы только можем вообразить; я надеюсь, прежде всего, что эти книги о том, как оставаться живым и о том, как оставаться человеком.

    Филип Пулман, писатель

    У книги выйдет и аудиоверсия — её озвучит обладательница «Оскара» Оливия Коулман («Фаворитка», «Корона»). Электронки и физическая копия в твёрдой обложке поступят в продажу 15 октября.

    Даты выхода второго сезона «Тёмных начал» пока нет.

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    Кот-император
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