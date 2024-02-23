Фильм «Бордерлендс» будет началом киновселенной

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд рассказал, что грядущая киноадаптация Borderlands — это начало целой киновселенной.

По его словам, игровая вселенная и киновселенная будут независимо существовать бок о бок. Хоть в картине и появятся знакомые фанатам персонажи, сюжет ленты не будет повторять истории из игр.

Вы никогда не встречались с генеральным директором корпорации «Атлас», он впервые появится в фильме «Borderlands», и его зовут Деукалиан Атлас.

Фильм выйдет в России 8 августа.