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    Фильм «Бордерлендс» будет началом киновселенной

    23 февраля 2024
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    23.02.2024
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    Фильм «Бордерлендс» будет началом киновселенной

    Глава Gearbox Рэнди Питчфорд рассказал, что грядущая киноадаптация Borderlands — это начало целой киновселенной.

    По его словам, игровая вселенная и киновселенная будут независимо существовать бок о бок. Хоть в картине и появятся знакомые фанатам персонажи, сюжет ленты не будет повторять истории из игр.

    Вы никогда не встречались с генеральным директором корпорации «Атлас», он впервые появится в фильме «Borderlands», и его зовут Деукалиан Атлас.

    Фильм выйдет в России 8 августа.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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