Фильм «Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России

По данным ЕАИС, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки собрал в российском прокате больше 400 миллионов рублей.

Мультфильм можно посмотреть в двух озвучках — от CPI Films и «Студийной банды». На первую пришлось 221 миллион рублей, а на вторую — 182 миллиона.

«Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России. Ранее лидером был «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», который заработал 132 миллиона рублей.