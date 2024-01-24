Фильм «Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России

По данным ЕАИС, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки собрал в российском прокате больше 400 миллионов рублей.
Мультфильм можно посмотреть в двух озвучках — от CPI Films и «Студийной банды». На первую пришлось 221 миллион рублей, а на вторую — 182 миллиона.
«Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России. Ранее лидером был «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», который заработал 132 миллиона рублей.
Читайте также
«Мальчик и птица»: последняя безумная грёза Хаяо Миядзаки
Евгений Пекло | 06.12.2023 | 6759
Миядзаки передаёт логику сна лучше Дэвида Линча!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Открылось второе дыхание!
Рекомендуем
-
-