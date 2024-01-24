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    Фильм «Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России

    24 января 2024
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    24.01.2024
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    Фильм «Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России

    По данным ЕАИС, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки собрал в российском прокате больше 400 миллионов рублей.

    Мультфильм можно посмотреть в двух озвучках — от CPI Films и «Студийной банды». На первую пришлось 221 миллион рублей, а на вторую — 182 миллиона.

    «Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России. Ранее лидером был «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», который заработал 132 миллиона рублей.

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    «Мальчик и птица»: последняя безумная грёза Хаяо Миядзаки

     Евгений Пекло |  06.12.2023 |  6759

    Миядзаки передаёт логику сна лучше Дэвида Линча!

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