Фильм по Mortal Kombat перенесли на несколько месяцев

Warner Bros. отложила выход киноадаптации Mortal Kombat на 16 апреля 2021 года. Изначально премьера была намечена на 15 января.

Вместе с этим компания опубликовала в соцсетях постер картины.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM

