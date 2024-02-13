Фильм про Майлза Моралеса выйдет еще не скоро

Продюсер Эми Паскаль в одном из интервью рассказала, когда фанатам стоит ждать сольного фильма про Майлза Моралеса в киновселенной Marvel.

Компания все еще хочет выпустить картину в будущем, но только после мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» и четвертой части с Томом Холландом в главной роли.

Упоминание самого Майлза появилось еще в «Человеке-пауке: Возвращение домой». Про него говорил Аарон Дэвис, дядя Моралеса. Он же в комиксах (и мультфильме) — злодей по кличке Бродяга.

У анимационной картины «За пределами вселенной» и продолжения «Нет пути домой» пока нет точных дат выходаю