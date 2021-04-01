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    Новости

    Фильм Resident Evil: Welcome to Raccoon City перенесли на ноябрь

    1 апреля 2021
    Кот-император
    01.04.2021
    403
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    Студии Screen Gems и Constantin объявили новую дату выхода «Обители зла» — картина выйдет 24 ноября. В эти дни она будет конкурировать с драмой Ридли Скотта «Дом Гуччи» и мультфильмом Disney «Энканто».

    «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-сити» охватит события первых двух частей видеоигр, среди главных героев числятся Крис и Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и Леон Скотт Кеннеди. Из игры планируют перенести особняк семьи Спенсеров и полицейское управление Раккун-сити.

    В ролях: Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Кая Скоделарио (Клэр Редфилд), Эван Джогиа (Леон Скотт Кеннеди), Робби Амелл (Крис Редфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер) и Нил Макдона (Уильям Биркин). Съёмки уже завершены, режиссёром выступил Йоханнес Робертс.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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