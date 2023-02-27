Фильм «Все везде и сразу» стал абсолютным лидером на премии SAG Awards 2023

Ночью 27 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США.
Абсолютным лидером стал фильм «Все везде и сразу», который выиграл вообще во всех номинациях, где он изначально присутствовал.
Список всех победителей:
- Лучший актерский ансамбль — «Все везде и сразу»;
- Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»);
- Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
- Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
- Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);
- Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Белый лотос»;
- Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман («Озарк»);
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);
- Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Начальная школа Эбботт»;
- Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
- Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале — Сэм Эллиотт («1883»);
- Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале — Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»);
- Лучшие каскадеры в сериале — «Очень странные дела»;
- Лучшие каскадеры в фильме — «Топ Ган: Мэверик».
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Лиза Худайбердиева | 26.02.2023
Лента выиграла сразу в шести номинациях.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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