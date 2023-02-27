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    Новости

    Фильм «Все везде и сразу» стал абсолютным лидером на премии SAG Awards 2023

    27 февраля 2023
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    27.02.2023
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    0 минут на чтение
    Фильм «Все везде и сразу» стал абсолютным лидером на премии SAG Awards 2023

    Ночью 27 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США.

    Абсолютным лидером стал фильм «Все везде и сразу», который выиграл вообще во всех номинациях, где он изначально присутствовал.

    Список всех победителей:

    • Лучший актерский ансамбль — «Все везде и сразу»;
    • Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»);
    • Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
    • Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
    • Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);
    • Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Белый лотос»;
    • Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман («Озарк»);
    • Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);
    • Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Начальная школа Эбботт»;
    • Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
    • Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
    • Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале — Сэм Эллиотт («1883»);
    • Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале — Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»);
    • Лучшие каскадеры в сериале — «Очень странные дела»;
    • Лучшие каскадеры в фильме — «Топ Ган: Мэверик».

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     Лиза Худайбердиева |  26.02.2023

    Лента выиграла сразу в шести номинациях.

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