Фильмы Хаяо Миядзаки появятся в Okko уже в июле

В мае прокатчик Russian World Vision выкупил на Каннском кинорынке эксклюзивные права на 22 фильма Ghibli от режиссера Хаяо Миядзаки.

А теперь стало известно, что 1 июля хиты вроде «Мой сосед Тоторо», «Принцесса мононоке» и «Унесенные призраками» станут доступны пользователям стримингового сервиса Okko по подписке — без дополнительной платы.

Директор по контенту онлайн-кинотеатра Эльвира Дмитриевская отметила, что для Okko это один из важнейших шагов к расширению библиотеки.