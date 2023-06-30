Фильмы Хаяо Миядзаки появятся в Okko уже в июле

В мае прокатчик Russian World Vision выкупил на Каннском кинорынке эксклюзивные права на 22 фильма Ghibli от режиссера Хаяо Миядзаки.
А теперь стало известно, что 1 июля хиты вроде «Мой сосед Тоторо», «Принцесса мононоке» и «Унесенные призраками» станут доступны пользователям стримингового сервиса Okko по подписке — без дополнительной платы.
Директор по контенту онлайн-кинотеатра Эльвира Дмитриевская отметила, что для Okko это один из важнейших шагов к расширению библиотеки.
Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше – хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было.
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