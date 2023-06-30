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    Новости

    Фильмы Хаяо Миядзаки появятся в Okko уже в июле

    30 июня 2023
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    30.06.2023
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    Фильмы Хаяо Миядзаки появятся в Okko уже в июле

    В мае прокатчик Russian World Vision выкупил на Каннском кинорынке эксклюзивные права на 22 фильма Ghibli от режиссера Хаяо Миядзаки.

    А теперь стало известно, что 1 июля хиты вроде «Мой сосед Тоторо»,  «Принцесса мононоке» и «Унесенные призраками» станут доступны пользователям стримингового сервиса Okko по подписке — без дополнительной платы.

    Директор по контенту онлайн-кинотеатра Эльвира Дмитриевская отметила, что для Okko это один из важнейших шагов к расширению библиотеки.

    Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше – хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было.

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     Дмитрий Кинский |  26.05.2023 |  1546

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