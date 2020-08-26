Final Fantasy VII довела Роберта Паттинсона до слез — это его любимая игра

Роберт Паттинсон в интервью GameSpot признался, что его любимая игра — Final Fantasy VII 1997 года выхода.
По словам актера, JRPG даже пробила его на слезы, что случается крайне редко.
Думаю, это любимая игра для многих — Final Fantasy VII. Смерть Айрис потрясла меня до слез — это был один из, кажется, трех случаев в жизни, когда я плакал. Моя первая любовь.
Стоит отметить, что судьба Айрис в FFVII шокировала многих игроков, поскольку это один из ключевых персонажей игры.
А Элизабет Дебики, которая сыграла вместе с Паттинсоном в «Доводе», рассказала, что в детстве ей нравилось играть в «Гарри Поттера».
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