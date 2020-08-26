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    Новости

    Final Fantasy VII довела Роберта Паттинсона до слез — это его любимая игра

    26 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    26.08.2020
    3047
    0 минут на чтение
    Final Fantasy VII довела Робер

    Роберт Паттинсон в интервью GameSpot признался, что его любимая игра — Final Fantasy VII 1997 года выхода.

    По словам актера, JRPG даже пробила его на слезы, что случается крайне редко.

    Думаю, это любимая игра для многих — Final Fantasy VII. Смерть Айрис потрясла меня до слез — это был один из, кажется, трех случаев в жизни, когда я плакал. Моя первая любовь.

    Стоит отметить, что судьба Айрис в FFVII шокировала многих игроков, поскольку это один из ключевых персонажей игры.

    А Элизабет Дебики, которая сыграла вместе с Паттинсоном в «Доводе», рассказала, что в детстве ей нравилось играть в «Гарри Поттера».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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