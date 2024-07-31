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    Финал второго сезона «Дома дракона» слили раньше времени. Остерегайтесь спойлеров в сети!

    31 июля 2024
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    31.07.2024
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    Финал второго сезона «Дома дракона» слили раньше времени. Остерегайтесь спол

    30 июля в TikTok опубликовали отрывки из заключительного эпизода второго сезона «Дома дракона», общая продолжительность которых составляет около 30 минут.

    Прежде чем ролики удалили, их успели скачать и перезалить на другие платформы, так что остерегайтесь жирных спойлеров в сети.

    Это не первая крупная утечка в истории шоу. К примеру, финал первого сезона тоже слили за несколько дней до премьеры. Несколько эпизодов восьмого сезона «Игры престолов» тоже появились в сети раньше времени.

    Сейчас HBO активно борется с перезаливами. Заключительная серия выйдет 5 августа, а в России — неделей позже.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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