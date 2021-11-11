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    #конкурсы и премии

    Финалисты премии «Новые горизонты»

    11 ноября 2021
    11.11.2021
    692
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    Финалисты премии «Новые горизонты»

    11 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция (с прямым эфиром), посвящённая оглашению финалистов литературной фантастической премии «Новые горизонты».

    О формировании премии, критериях оценки и книжных итогах года рассказывали:

    • Андрей Василевский (главный редактор журнала «Новый мир», член попечительского совета премии);
    • Мария Галина (председатель жюри, писательница);
    • Галина Юзефович (литературный критик);
    • Екатерина Писарева (член жюри, шеф-редактор группы компании «ЛитРес»);
    • Сергей Шикарев (журналист, исследователь фантастики, литературный критик, соучредитель премии);
    • Василий Владимирский (журналист, исследователь фантастики, литературный критик, соучредитель премии).

    Финалистами в сезоне 2021 стали:

    • Евгений Водолазкин с романом «Оправдание Острова» (номинировал Сергей Шикарев)
    • Рагим Джафаров с романом «Сато» (номинировала Галина Юзефович)
    • Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца»/«Смерть Ленро Авельца» (номинировал Василий Владимирский).

    Подробнее ознакомиться с отзывами членов жюри (не только шортлиста, но и лонглиста) можно на сайте премии.

    Победителя назовут в декабре.

    Литературная премия «Новые горизонты» вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.

    Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

    Премия основана в 2013-м году Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.

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     Кот-император |  12.08.2021

    В октябре будут названы три произведения, вышедшие в финал девятого премиального сезона. Победителя объявят в декабре.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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