Финалисты премии «Новые горизонты»

11 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция (с прямым эфиром), посвящённая оглашению финалистов литературной фантастической премии «Новые горизонты».

О формировании премии, критериях оценки и книжных итогах года рассказывали:

Андрей Василевский (главный редактор журнала «Новый мир», член попечительского совета премии);

Мария Галина (председатель жюри, писательница);

Галина Юзефович (литературный критик);

Екатерина Писарева (член жюри, шеф-редактор группы компании «ЛитРес»);

Сергей Шикарев (журналист, исследователь фантастики, литературный критик, соучредитель премии);

Василий Владимирский (журналист, исследователь фантастики, литературный критик, соучредитель премии).

Финалистами в сезоне 2021 стали:

Евгений Водолазкин с романом «Оправдание Острова» (номинировал Сергей Шикарев)

Рагим Джафаров с романом «Сато» (номинировала Галина Юзефович)

Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца»/«Смерть Ленро Авельца» (номинировал Василий Владимирский).

Подробнее ознакомиться с отзывами членов жюри (не только шортлиста, но и лонглиста) можно на сайте премии.

Победителя назовут в декабре.

Литературная премия «Новые горизонты» вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.

Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

Премия основана в 2013-м году Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.