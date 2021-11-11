Финалисты премии «Новые горизонты»

11 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция (с прямым эфиром), посвящённая оглашению финалистов литературной фантастической премии «Новые горизонты».
О формировании премии, критериях оценки и книжных итогах года рассказывали:
- Андрей Василевский (главный редактор журнала «Новый мир», член попечительского совета премии);
- Мария Галина (председатель жюри, писательница);
- Галина Юзефович (литературный критик);
- Екатерина Писарева (член жюри, шеф-редактор группы компании «ЛитРес»);
- Сергей Шикарев (журналист, исследователь фантастики, литературный критик, соучредитель премии);
- Василий Владимирский (журналист, исследователь фантастики, литературный критик, соучредитель премии).
Финалистами в сезоне 2021 стали:
- Евгений Водолазкин с романом «Оправдание Острова» (номинировал Сергей Шикарев)
- Рагим Джафаров с романом «Сато» (номинировала Галина Юзефович)
- Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца»/«Смерть Ленро Авельца» (номинировал Василий Владимирский).
Подробнее ознакомиться с отзывами членов жюри (не только шортлиста, но и лонглиста) можно на сайте премии.
Победителя назовут в декабре.
Литературная премия «Новые горизонты» вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.
Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.
Премия основана в 2013-м году Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.
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