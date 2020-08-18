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    Новости

    Финальные эпизоды «Сверхъестественного» стартуют 8 октября

    18 августа 2020
    Кот-император
    18.08.2020
    1932
    0 минут на чтение
    Финальные эпизоды «Сверхъестественного» стартуют 8 октября

    The CW объявил даты выхода финальных эпизодов своего главного долгостроя — мистического сериала «Сверхъестественное» с Дженсеном Эклсом и Джаредом Падалеки в главных ролях. Первоначально заключительные семь серий должны были показать в конце весны, но из-за коронавирусной пандемии их не успели отснять.

    Они начнут выходить 8 октября, а завершатся 19 ноября. Перед финальным эпизодом на канале выйдет ностальгический спецвыпуск «Долгая дорога домой» (The Long Road Home).

    Из-за пандемии каналу пришлось переносить и другие свои проекты — например, супергеройские сериалы стартуют только в 2021-м.

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     Алексей Ионов |  11.10.2019

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    Кот-император
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