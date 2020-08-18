Финальные эпизоды «Сверхъестественного» стартуют 8 октября

The CW объявил даты выхода финальных эпизодов своего главного долгостроя — мистического сериала «Сверхъестественное» с Дженсеном Эклсом и Джаредом Падалеки в главных ролях. Первоначально заключительные семь серий должны были показать в конце весны, но из-за коронавирусной пандемии их не успели отснять.
Они начнут выходить 8 октября, а завершатся 19 ноября. Перед финальным эпизодом на канале выйдет ностальгический спецвыпуск «Долгая дорога домой» (The Long Road Home).
Из-за пандемии каналу пришлось переносить и другие свои проекты — например, супергеройские сериалы стартуют только в 2021-м.
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