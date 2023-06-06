Финальный трейлер «Астрала: Красная дверь»

Sony Pictures представила финальный трейлер пятой части «Астрала» с подзаголовком «Красная дверь».

В центре сюжета отец и его повзрослевший сын, которые должны разобраться с семейным прошлым и разгадать тайну проклятой красной двери.

Главную роль исполнил Патрик Уилсон. И он же выступил режиссером картины. Также в фильме снялись Тай Симпкинс, Роуз Бирн, Эндрю Астор и Лин Шайе.

Премьера состоится 7 июля.