Финальный трейлер «Астрала: Красная дверь»

Sony Pictures представила финальный трейлер пятой части «Астрала» с подзаголовком «Красная дверь».
В центре сюжета отец и его повзрослевший сын, которые должны разобраться с семейным прошлым и разгадать тайну проклятой красной двери.
Главную роль исполнил Патрик Уилсон. И он же выступил режиссером картины. Также в фильме снялись Тай Симпкинс, Роуз Бирн, Эндрю Астор и Лин Шайе.
Премьера состоится 7 июля.
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Редактор
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