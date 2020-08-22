Финальный трейлер «Довода» — в России фильм выходит 3 сентября

Warner Bros. опубликовала финальный трейлер «Довода» — с новыми кадрами и композицией рэпера Трэвиса Скотта, которая вошла в саундтрек картины.

О сюжете всё ещё толком ничего неизвестно — ролики обещают боевик в духе фильмов про Джеймса Бонда, где герои будут использовать т.н. «инверсию», чтобы обращать события вспять. Судя по аннотации с путеводителя, действие развернётся вокруг новой Мировой войны.

В картине снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Мартин Донован, Юрий Колокольников, Аарон Тейлор-Джонс, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

В России «Довод» выходит с 3 сентября.