Неизвестные художники облагородили старый воздуховод ядерного бункера в парке Фолиманка (Прага, Чехия). Они разрисовали бетонное сооружение под знаменитого астродроида из «Звёздных войн» R2-D2. При этом по бокам они ещё водрузили два белых блока, которые имитируют «ноги» дроида. На новое украшение парка обратило внимание издание Prague TV.

Фото: R2-D2 в пражском парке Фолиманка 2 Фото: R2-D2 в пражском парке Фолиманка 3

Мы поискали фотографии этого сооружения в социальных сетях. Посетители явно довольны!

#R2D2 #folimanka #streetart #starwars #autumnwalk #prague

A post shared by Zuzana Buriankova (@z_malk) on

#KdoJeRoztomilejsi #R2D2 #princezna #zabka #folimanka

A post shared by Honza Ircing (@honzaircing) on

this is #thedroneIwaslookingfor. #randomR2D2 on my only slightly detoured #bikecommute to work. #Prague #R2D2 #artoo

A post shared by Cory Wade Benson (@corywadebenson) on

R2-D2 v nadživotní velikosti 🤷‍♀️❤️ #starwars #r2d2 #jentaksijdešpoprazeanaconenarazíš

A post shared by Barbora Hoffmannová (@barhoff) on

🤖 😎

A post shared by Jan Lnenicka (@beebb04) on

Вот как воздуховод выглядел раньше:

#r2d2 #streetart #prague

A post shared by Karel Beran (@beran_karel) on

Фото: R2-D2 в пражском парке Фолиманка 1

Надпись на столбе рядом призывает не портить инсталляцию:

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Кот-редактор
Кот-редактор
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