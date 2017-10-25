Неизвестные художники облагородили старый воздуховод ядерного бункера в парке Фолиманка (Прага, Чехия). Они разрисовали бетонное сооружение под знаменитого астродроида из «Звёздных войн» R2-D2. При этом по бокам они ещё водрузили два белых блока, которые имитируют «ноги» дроида. На новое украшение парка обратило внимание издание Prague TV.
Мы поискали фотографии этого сооружения в социальных сетях. Посетители явно довольны!
Вот как воздуховод выглядел раньше:
Надпись на столбе рядом призывает не портить инсталляцию:
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