Неизвестные художники облагородили старый воздуховод ядерного бункера в парке Фолиманка (Прага, Чехия). Они разрисовали бетонное сооружение под знаменитого астродроида из «Звёздных войн» R2-D2. При этом по бокам они ещё водрузили два белых блока, которые имитируют «ноги» дроида. На новое украшение парка обратило внимание издание Prague TV.

Мы поискали фотографии этого сооружения в социальных сетях. Посетители явно довольны!

#R2D2 #folimanka #streetart #starwars #autumnwalk #prague A post shared by Zuzana Buriankova (@z_malk) on Oct 21, 2017 at 7:58am PDT

The ventilator of the subway. #r2d2 #streetart #starwars #praha #milujuprahu #prague #folimanka #czechrepublic #czechia A post shared by majka beering (@majkabeering) on Oct 21, 2017 at 1:00pm PDT

#KdoJeRoztomilejsi #R2D2 #princezna #zabka #folimanka A post shared by Honza Ircing (@honzaircing) on Oct 22, 2017 at 7:20am PDT

this is #thedroneIwaslookingfor. #randomR2D2 on my only slightly detoured #bikecommute to work. #Prague #R2D2 #artoo A post shared by Cory Wade Benson (@corywadebenson) on Oct 24, 2017 at 5:54am PDT

R2-D2 v nadživotní velikosti 🤷‍♀️❤️ #starwars #r2d2 #jentaksijdešpoprazeanaconenarazíš A post shared by Barbora Hoffmannová (@barhoff) on Oct 22, 2017 at 11:24am PDT

🤖 😎 A post shared by Jan Lnenicka (@beebb04) on Oct 20, 2017 at 12:11pm PDT

Вот как воздуховод выглядел раньше:

#r2d2 #streetart #prague A post shared by Karel Beran (@beran_karel) on Oct 23, 2017 at 5:34am PDT

Надпись на столбе рядом призывает не портить инсталляцию: