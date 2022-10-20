Фото: «Столпы Творения» от телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA опубликовало новую фотографию с «Джеймса Уэбба». На этот раз телескоп запечатлел «Столпы Творения» — знаменитое скопление межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл. Оно находится на расстоянии более 7000 световых лет.
Скопление получило такое название, поскольку его вещества участвуют в создании новых звёзд. При этом учёные предполагают, что примерно около 6000 лет назад близ «Столпов Творения» произошёл взрыв сверхновой. Но эффект от него люди пока увидеть не могут — свет ещё не дошёл до Земли.
А вот сравнение со снимком с «Хаббла»:
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