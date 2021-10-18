FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» до окончания первого сезона

Шоураннер «Y: Последний мужчина» Элиза Кларк рассказала, что телеканал FX не будет продлевать сериал на второй сезон — при этом первый еще даже не закончился.

Последние два эпизода выйдут 25 октября и 1 ноября соответственно. А сегодня состоялась премьера восьмой серии.

Причины закрытия не называются. Шоу встретили прохладно как журналисты, так и обычные зрители — скорее всего, это сыграло свою роль. На Metacritic у него средняя оценка 63 балла. Пользовательский рейтинг составляет 4 балла из 10 возможных.

Тем не менее Кларк не хочет оставлять проект. Сейчас авторы активно ищут нового партнера, чтобы взяться за продолжение.

Напомним, в основу «Y: Последний мужчина» лег одноименный комикс Брайана К. Вона, по сюжету которого в один момент все млекопитающие мужского пола умирают, а на планете остаются только женщины.