FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» до окончания первого сезона

Шоураннер «Y: Последний мужчина» Элиза Кларк рассказала, что телеканал FX не будет продлевать сериал на второй сезон — при этом первый еще даже не закончился.
Последние два эпизода выйдут 25 октября и 1 ноября соответственно. А сегодня состоялась премьера восьмой серии.
Причины закрытия не называются. Шоу встретили прохладно как журналисты, так и обычные зрители — скорее всего, это сыграло свою роль. На Metacritic у него средняя оценка 63 балла. Пользовательский рейтинг составляет 4 балла из 10 возможных.
Тем не менее Кларк не хочет оставлять проект. Сейчас авторы активно ищут нового партнера, чтобы взяться за продолжение.
Напомним, в основу «Y: Последний мужчина» лег одноименный комикс Брайана К. Вона, по сюжету которого в один момент все млекопитающие мужского пола умирают, а на планете остаются только женщины.
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