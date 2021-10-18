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    Новости

    FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» до окончания первого сезона

    18 октября 2021
    18.10.2021
    912
    0 минут на чтение
    FX закрыл «Y: Последний мужчина» до окончания первого сезона

    Шоураннер «Y: Последний мужчина» Элиза Кларк рассказала, что телеканал FX не будет продлевать сериал на второй сезон — при этом первый еще даже не закончился.

    Последние два эпизода выйдут 25 октября и 1 ноября соответственно. А сегодня состоялась премьера восьмой серии.

    Причины закрытия не называются. Шоу встретили прохладно как журналисты, так и обычные зрители — скорее всего, это сыграло свою роль. На Metacritic у него средняя оценка 63 балла. Пользовательский рейтинг составляет 4 балла из 10 возможных.

    Тем не менее Кларк не хочет оставлять проект. Сейчас авторы активно ищут нового партнера, чтобы взяться за продолжение.

    Напомним, в основу «Y: Последний мужчина» лег одноименный комикс Брайана К. Вона, по сюжету которого в один момент все млекопитающие мужского пола умирают, а на планете остаются только женщины.

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     Александр Киселев |  26.02.2017

    Что будет с миром, если все мужчины одновременно умрут — кроме одного?

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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