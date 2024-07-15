«Гадкий я» стал первой анимационной франшизой со сборами в $5 млрд

Издание Deadline сообщило, что «Гадкий я 4» от Illumination собрал 437 миллионов долларов в мировом прокате. Теперь суммарные сборы франшизы мультфильмов о Грю и желтых миньонах достигли отметки в 5 миллиардов долларов.

При подсчете учитывались четыре полнометражки и дилогия «Миньонов». Это первая анимационная серия, которой удалось достичь такого результата. Второе место по мировым сборам занимает «Шрек» ($4,02 млрд), а тройку лидеров закрывает «История игрушек» ($3,27 млрд).

Учитывая внушительную прибыль и колоссальную популярность персонажей «Гадкого я», Universal наверняка продолжит и дальше развивать серию. Уже сейчас известно о производстве триквела «Миньонов», который выйдет в 2027 году.