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    «Гадкий я» стал первой анимационной франшизой со сборами в $5 млрд

    15 июля 2024
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    15.07.2024
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    Серия «Гадкий я» 1

    Издание Deadline сообщило, что «Гадкий я 4» от Illumination собрал 437 миллионов долларов в мировом прокате. Теперь суммарные сборы франшизы мультфильмов о Грю и желтых миньонах достигли отметки в 5 миллиардов долларов.

    При подсчете учитывались четыре полнометражки и дилогия «Миньонов». Это первая анимационная серия, которой удалось достичь такого результата. Второе место по мировым сборам занимает «Шрек» ($4,02 млрд), а тройку лидеров закрывает «История игрушек» ($3,27 млрд).

    Учитывая внушительную прибыль и колоссальную популярность персонажей «Гадкого я», Universal наверняка продолжит и дальше развивать серию. Уже сейчас известно о производстве триквела «Миньонов», который выйдет в 2027 году.

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