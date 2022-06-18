Гай Ричи снимет киноверсию мультфильма «Геркулес» для Disney

Постановщик Гай Ричи стал режиссёром киноадаптации мультфильма «Геркулес», выпущенного Disney в 1997 году. Об этом сообщает издание Deadline, а также эту информацию подтвердили другие СМИ. Ричи ранее уже сотрудничал с Disney как постановщик «Аладдина», но также он известен как режиссёр фильмов «Большой куш», «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и других.

Работой над картиной займётся продюсерская компания AGBO, которой управляют режиссёры Джо и Энтони Руссо, снявшие кинокомикс «Мстители: Финал». В данный момент компания ищет команду сценаристов для фильма. Уже есть черновой сценарий — его написал Дэйв Каллахэм, автор таких лент как «Мортал Комбат», «Шан-Чи» и «Годзилла».

Предыдущий культовый мультфильм Disney, поставленный Гаем Ричи — «Аладдин» — собрал кассу в миллиард долларов. Это был первый фильм режиссёра с такими внушительными сборами.

Оригинальный мультфильм «Геркулес» был посвящён сыну Зевса, которого Аид в детстве превратил в смертного, и рассказывал о его возвращении на Олимп.