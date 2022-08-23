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    Новости | Юмор

    «Галадриэль выхватила световой меч и сказала: „Ваканда навеки“!» Комментаторы выдумывают сцены из «Властелина колец»

    23 августа 2022
    23.08.2022
    106
    2 минуты на чтение
    «Галадриэль выхватила световой меч и сказала: „Ваканда навеки“!» Комментаторы выдумывают сцены из «Властелина колец»

    Под новым трейлером сериала «Кольца всевластия» разгорелся новый флэшмоб. Зрители, разочарованные слишком «осовремененным» стилем сериала и особенно использованной в нём современной поп-музыкой, начали в шутку выдумывать безумные «лучшие сцены» из «Властелина колец», которых они якобы ждут от сериала. Например:

    Лучшая часть — это когда Голлум крикнул: «Они могут забрать наши жизни! Но никогда не отнимут НАШУ ПРЕЛЕСТЬ!!!!» И шотландская армия ринулась в бой. Эпичнейше.

    Когда Элронду нужно было покрытие сетью 5G, и в роханской техподдержке сказали: «И Рохан ответит!» Мурашки по коже. Легенды Толкина наконец оживают.

    Когда Галадриэль выхватила световой меч и сказала «Ваканда навеки», у меня мороз по спине побежал. Толкин не мог написать ничего лучше.

    «Всё дело в репрезентации» — моя любимая цитата Толкина.

    В момент, когда Братство кольца собрало все жемчужины дракона и воскресило Боромира, у меня буквально мурашки пошли. Настоящий шедевр, верный трудам Толкина.

    Когда Галадриэль столкнулась с Джоном Коннором в коридоре и сказала ему «Пригнись», чтобы защитить от патриархального Т-1000, я зарыдал бабочками.

    Когда Саурон крикнул «Я король мира! Ях-ху-у!», у меня были мурашки. Как хорошо жить в наше время.

    Обожаю момент, когда Галадриэль говорит Саурону: «Джентльмены, тут нельзя драться, это военный совет». Сам Толкин не написал бы лучше.

    Когда Галадриэль сказала: «Всё кончено, Саурон, я стою выше тебя», я пустила слезу.

    Когда Лючиэнь рявкнула «Вперёд обезьяны! Вы что, хотите жить вечно?» и повела орды зергов на «Чёрную жемчужину», у меня мурашки побежали по коже! Лучшая сцена в мире! Дж. Р. Р. Толкин не смог бы написать лучше.

    Когда Саурон искал Грута среди пленных энтов, и они все встали и сказали «Я есть Грут», это вынесло мне мозг.

    Мой любимый момент, когда Арагорн говорит: «Друзья мои, вам ли кланяться», и Галадриэль такая: «Ясно дело, не мне, я же женщина!» Поразительная храбрость!

    Я чуть не разрыдался, когда они показали, что Саурон не злой, он жертва обстоятельств, и нам надо быть чувствительнее к его страданиям. Я ощущаю, что меня репрезентовали! Спасибо огромное <3

    Некоторые из этих шуток непереводимы без потери отсылки:
    It sent chills down my spine when Kilgore dropped napalm on the Ent army and Galadriel screamed «Run forest, run».

    А какая у вас любимая сцена из Толкина? 😉

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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