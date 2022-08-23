«Галадриэль выхватила световой меч и сказала: „Ваканда навеки“!» Комментаторы выдумывают сцены из «Властелина колец»

Под новым трейлером сериала «Кольца всевластия» разгорелся новый флэшмоб. Зрители, разочарованные слишком «осовремененным» стилем сериала и особенно использованной в нём современной поп-музыкой, начали в шутку выдумывать безумные «лучшие сцены» из «Властелина колец», которых они якобы ждут от сериала. Например:
Лучшая часть — это когда Голлум крикнул: «Они могут забрать наши жизни! Но никогда не отнимут НАШУ ПРЕЛЕСТЬ!!!!» И шотландская армия ринулась в бой. Эпичнейше.
Когда Элронду нужно было покрытие сетью 5G, и в роханской техподдержке сказали: «И Рохан ответит!» Мурашки по коже. Легенды Толкина наконец оживают.
Когда Галадриэль выхватила световой меч и сказала «Ваканда навеки», у меня мороз по спине побежал. Толкин не мог написать ничего лучше.
«Всё дело в репрезентации» — моя любимая цитата Толкина.
В момент, когда Братство кольца собрало все жемчужины дракона и воскресило Боромира, у меня буквально мурашки пошли. Настоящий шедевр, верный трудам Толкина.
Когда Галадриэль столкнулась с Джоном Коннором в коридоре и сказала ему «Пригнись», чтобы защитить от патриархального Т-1000, я зарыдал бабочками.
Когда Саурон крикнул «Я король мира! Ях-ху-у!», у меня были мурашки. Как хорошо жить в наше время.
Обожаю момент, когда Галадриэль говорит Саурону: «Джентльмены, тут нельзя драться, это военный совет». Сам Толкин не написал бы лучше.
Когда Галадриэль сказала: «Всё кончено, Саурон, я стою выше тебя», я пустила слезу.
Когда Лючиэнь рявкнула «Вперёд обезьяны! Вы что, хотите жить вечно?» и повела орды зергов на «Чёрную жемчужину», у меня мурашки побежали по коже! Лучшая сцена в мире! Дж. Р. Р. Толкин не смог бы написать лучше.
Когда Саурон искал Грута среди пленных энтов, и они все встали и сказали «Я есть Грут», это вынесло мне мозг.
Мой любимый момент, когда Арагорн говорит: «Друзья мои, вам ли кланяться», и Галадриэль такая: «Ясно дело, не мне, я же женщина!» Поразительная храбрость!
Я чуть не разрыдался, когда они показали, что Саурон не злой, он жертва обстоятельств, и нам надо быть чувствительнее к его страданиям. Я ощущаю, что меня репрезентовали! Спасибо огромное <3
А какая у вас любимая сцена из Толкина? 😉
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