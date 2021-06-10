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    Новости

    Гарри Меллинг сыграет Эдгара Аллана По

    10 июня 2021
    10.06.2021
    456
    0 минут на чтение
    Гарри Меллинг сыграет Эдгара Аллана По

    Звезда «Гарри Поттера» и «Хода королевы» продолжает покорять Голливуд. По данным Deadline, актёр подписался на роль молодого Эдгара Аллана По в триллере Скотта Купера («Недруги», «Чёрная месса») «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye) для Netflix.

    Картина — проект мечты Купера, режиссёр пытался его запустить с десяток лет. Ныне у кинематографиста всё складывается хорошо, одну из главных ролей воплотит Кристиан Бейл. Фильм рассказывает о серии загадочных убийств, произошедших в 1830 году в Американской военной академии в Вест-Пойнте. Бейл играет опытного детектива, которому приставляют в напарники молодого кадета, что позже станет всемирно известным автором.

    Ранее Бейл снимался у Купера в фильмах «Недруги» и «Из пекла».

    Продюсированием и финансированием картины занимается Cross Creek.

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