Гарри Меллинг сыграет Эдгара Аллана По

Звезда «Гарри Поттера» и «Хода королевы» продолжает покорять Голливуд. По данным Deadline, актёр подписался на роль молодого Эдгара Аллана По в триллере Скотта Купера («Недруги», «Чёрная месса») «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye) для Netflix.

Картина — проект мечты Купера, режиссёр пытался его запустить с десяток лет. Ныне у кинематографиста всё складывается хорошо, одну из главных ролей воплотит Кристиан Бейл. Фильм рассказывает о серии загадочных убийств, произошедших в 1830 году в Американской военной академии в Вест-Пойнте. Бейл играет опытного детектива, которому приставляют в напарники молодого кадета, что позже станет всемирно известным автором.

Ранее Бейл снимался у Купера в фильмах «Недруги» и «Из пекла».

Продюсированием и финансированием картины занимается Cross Creek.