«Гарри Поттер и философский камень» преодолел планку сборов в миллиард долларов сборов

Спустя почти двадцать лет после выхода картина «Гарри Поттер и Философский камень» добралась до отметки в миллиард долларов сборов — а всё благодаря повторному прокату фильма в Китае.

В стране фильм крутили в формате 4К и 3D-конвертации с 14 августа, зрители отправились в кинотеатры после месяцев карантина. Кинотеатры 3D IMAX принесли за уикенд в Китае суммарно 2,1 миллиона долларов, что позволило «Гарри Поттеру» перешагнуть рубеж.

Ранее отметку преодолевал только один фильм серии — вторая часть «Даров Смерти» в 2011-м, с кассой в 1,34 миллиарда по всему миру.

Среди прочих картин, которые пошли «спасать» китайский прокат, есть и, например, «Начало» Нолана. В России фильм тоже выпускают в повторный прокат.

Первый этап открытия кинотеатров ждёт и американскую сеть AMC — с 20 августа. Там будут повторно крутить среди прочего «Чёрную пантеру», «Охотников за привидениями», «Империя наносит ответный удар» и многое другое.