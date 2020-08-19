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    Новости

    «Гарри Поттер и философский камень» преодолел планку сборов в миллиард долларов сборов

    19 августа 2020
    Кот-император
    19.08.2020
    914
    0 минут на чтение
    «Гарри Поттер и философский камень» преодолел планку в миллиард долларов сборов

    Спустя почти двадцать лет после выхода картина «Гарри Поттер и Философский камень» добралась до отметки в миллиард долларов сборов — а всё благодаря повторному прокату фильма в Китае.

    В стране фильм крутили в формате 4К и 3D-конвертации с 14 августа, зрители отправились в кинотеатры после месяцев карантина. Кинотеатры 3D IMAX принесли за уикенд в Китае суммарно 2,1 миллиона долларов, что позволило «Гарри Поттеру» перешагнуть рубеж.

    Ранее отметку преодолевал только один фильм серии — вторая часть «Даров Смерти» в 2011-м, с кассой в 1,34 миллиарда по всему миру.

    Среди прочих картин, которые пошли «спасать» китайский прокат, есть и, например, «Начало» Нолана. В России фильм тоже выпускают в повторный прокат.

    Первый этап открытия кинотеатров ждёт и американскую сеть AMC — с 20 августа. Там будут повторно крутить среди прочего «Чёрную пантеру», «Охотников за привидениями», «Империя наносит ответный удар» и многое другое.

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     Дмитрий Кинский |  17.08.2020

    В России у фильма тоже особые условия проката.

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    Кот-император
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