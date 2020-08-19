«Гарри Поттер и философский камень» преодолел планку сборов в миллиард долларов сборов

Спустя почти двадцать лет после выхода картина «Гарри Поттер и Философский камень» добралась до отметки в миллиард долларов сборов — а всё благодаря повторному прокату фильма в Китае.
В стране фильм крутили в формате 4К и 3D-конвертации с 14 августа, зрители отправились в кинотеатры после месяцев карантина. Кинотеатры 3D IMAX принесли за уикенд в Китае суммарно 2,1 миллиона долларов, что позволило «Гарри Поттеру» перешагнуть рубеж.
Ранее отметку преодолевал только один фильм серии — вторая часть «Даров Смерти» в 2011-м, с кассой в 1,34 миллиарда по всему миру.
Среди прочих картин, которые пошли «спасать» китайский прокат, есть и, например, «Начало» Нолана. В России фильм тоже выпускают в повторный прокат.
Первый этап открытия кинотеатров ждёт и американскую сеть AMC — с 20 августа. Там будут повторно крутить среди прочего «Чёрную пантеру», «Охотников за привидениями», «Империя наносит ответный удар» и многое другое.
Читайте также
Warner Bros. хочет забрать 63% у американских кинотеатров от сборов «Довода»
В России у фильма тоже особые условия проката.
-
Новости фантастики
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе 30 сентября
Deathloop от Arkane не выйдет в 2020 году — игру перенесли
Съемки «Матрицы 4» в Берлине возобновились спустя 5 месяцев
Что почитать: космоопера «Гнев Тиамат» Джеймса Кори и фэнтези «Молитва из сточной канавы»
Организаторы конкурса «Новая фантастика 2020» объявили и наградили победителей
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.