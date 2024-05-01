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    Где посмотреть «Марс Экспресс» до премьеры?

    1 мая 2024
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    01.05.2024
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    #промо
    Где посмотреть «Марс Экспресс» до премьеры?

    Французский киберпанк «Марс Экспресс» выйдет в широкий прокат в России 8 мая. Но его можно посмотреть и раньше на специальных показах — и не только в Москве!

    Санкт-Петербург

    1 мая в 22:00 / Планетарий / кинопоказ и киберпанк-концерт Nike Demin под звездным куполом планетария.

    3 мая 19:00 / Англетер / дискуссия «Радикальное воображение: технологические (анти)утопии в искусстве» совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО после показа. Спикеры:  художники Маша Данцис, Надежда Бей, Всеволод Красса.

    4 мая в 19:30 / Старкон (Севкабель Порт) / специальный показ в рамках фестиваля косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры; а также в течение всего дня — презентация авторской настольной игры-приквела к фильму, выступление косплеера, роботы и розыгрыш призов.

    7 мая в 19:30 / Мираж на Большом / после показа фильм со зрителями обсудит журналист Севада Восканян.

    Москва

    2 мая в 20:30 / Зотов / фильм представит киноблогер Андрей Чувагин.

    3 мая 19:30 / Мосфильм / показ в двух залах (в одном — дубляж, в другом — субтитры), после показа фильм обсудят журналист Никита Крылов, испытатель бионических протезов Макс Емец, CEO портала Robotics Альберт Еналеев. Перед показом можно будет повзаимодействовать с робособаками!

    5 мая 19:00 / Пионер / Обсуждение: кинокритики Николай Корнацкий и Андрей Чувагин. 

    7 мая в 19:30 / Иллюзион / обсуждение с кинокритиком Ренатом Газизовым.

    8 мая 19:30 / Гараж

    11 мая 18:00 / Гараж / Обсуждение 

    Новосибирск

    6 мая 19:00 / Победа  / обсуждение

    Екатеринбург

    1 мая / Ельцин центр  / Обсуждение

    Ростов-на-Дону

    7 мая 19:15  / Горизонт / Обсуждение с киноблогером и иллюстратором Алексеем Симоновым

    Ярославль

    3 мая 19:00 / Киномакс-Аура 

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