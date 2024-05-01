Где посмотреть «Марс Экспресс» до премьеры?

Французский киберпанк «Марс Экспресс» выйдет в широкий прокат в России 8 мая. Но его можно посмотреть и раньше на специальных показах — и не только в Москве!

Санкт-Петербург

1 мая в 22:00 / Планетарий / кинопоказ и киберпанк-концерт Nike Demin под звездным куполом планетария.

3 мая 19:00 / Англетер / дискуссия «Радикальное воображение: технологические (анти)утопии в искусстве» совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО после показа. Спикеры: художники Маша Данцис, Надежда Бей, Всеволод Красса.

4 мая в 19:30 / Старкон (Севкабель Порт) / специальный показ в рамках фестиваля косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры; а также в течение всего дня — презентация авторской настольной игры-приквела к фильму, выступление косплеера, роботы и розыгрыш призов.

7 мая в 19:30 / Мираж на Большом / после показа фильм со зрителями обсудит журналист Севада Восканян.

Москва

2 мая в 20:30 / Зотов / фильм представит киноблогер Андрей Чувагин.

3 мая 19:30 / Мосфильм / показ в двух залах (в одном — дубляж, в другом — субтитры), после показа фильм обсудят журналист Никита Крылов, испытатель бионических протезов Макс Емец, CEO портала Robotics Альберт Еналеев. Перед показом можно будет повзаимодействовать с робособаками!

5 мая 19:00 / Пионер / Обсуждение: кинокритики Николай Корнацкий и Андрей Чувагин.

7 мая в 19:30 / Иллюзион / обсуждение с кинокритиком Ренатом Газизовым.

8 мая 19:30 / Гараж

11 мая 18:00 / Гараж / Обсуждение

Новосибирск

6 мая 19:00 / Победа / обсуждение

Екатеринбург

1 мая / Ельцин центр / Обсуждение

Ростов-на-Дону

7 мая 19:15 / Горизонт / Обсуждение с киноблогером и иллюстратором Алексеем Симоновым

Ярославль

3 мая 19:00 / Киномакс-Аура