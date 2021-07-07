«Где ваши манеры?»: трейлер авантюрного боевика «King’s man: Начало»

А вы помните про фильм «King’s man: Начало»? А он ещё живой! 20th Century Studios выпустила трейлер, в котором проводит параллели между новой картиной и предшествующими. Новых кадров не так много, но вот отдельные из них ярко перекликаются с эпизодами из первых двух фильмов.
Оригинал
Дубляж
Напомним, действие приквела развернётся в начале XX века и покажет организацию у истоков её основания. Главному герою, которого будет тренировать персонаж Рэйф Файнса, предстоит с головой погрузиться в омут политических и криминальных интриг, а также столкнуться с самим Распутиным!
Сейчас картина по плану намечена на 13 января 2022 года. Интересно, перенесут ли ещё разок?
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