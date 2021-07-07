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    Новости

    «Где ваши манеры?»: трейлер авантюрного боевика «King’s man: Начало»

    7 июля 2021
    07.07.2021
    263
    0 минут на чтение

    А вы помните про фильм «King’s man: Начало»? А он ещё живой! 20th Century Studios выпустила трейлер, в котором проводит параллели между новой картиной и предшествующими. Новых кадров не так много, но вот отдельные из них ярко перекликаются с эпизодами из первых двух фильмов.

    Оригинал

    Дубляж

    Напомним, действие приквела развернётся в начале XX века и покажет организацию у истоков её основания. Главному герою, которого будет тренировать персонаж Рэйф Файнса, предстоит с головой погрузиться в омут политических и криминальных интриг, а также столкнуться с самим Распутиным!

    Сейчас картина по плану намечена на 13 января 2022 года. Интересно, перенесут ли ещё разок?

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    Сиквел супершпионского комедийного боевика уступает оригиналу в сюжете — но сохраняет весь его юмор и стиль.

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