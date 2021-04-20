Геймдиректор Overwatch Джефф Каплан уходит из Blizzard

Геймдиректор Overwatch и один из авторов World of Warcraft Джефф Каплан по неизвестным причинам решил покинуть Blizzard после 19 лет работы в компании.

Это было воистину честью работать на такую страстную аудиторию и создавать миры и героев. Я хочу выразить глубокую признательность всем в Blizzard, кто поддерживал наши игры, команды и игроков. И особую благодарность замечательным разработчикам, которые разделяли со мной творческий путь. Никогда не принимайте мир таким, какой он есть. Всегда осмеливайтесь увидеть его таким, каким он мог бы быть.

Его место займет ветеран Blizzard — Аарон Келлер, один из основателей команды по созданию командного шутера. По его словам, разработка сиквела продолжится в прежнем темпе, поскольку у авторов есть четкое видение того, каким он должен быть.