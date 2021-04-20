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    Новости

    Геймдиректор Overwatch Джефф Каплан уходит из Blizzard

    20 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    20.04.2021
    420
    0 минут на чтение
    Геймдиректор Overwatch уходит из Blizzard

    Геймдиректор Overwatch и один из авторов World of Warcraft Джефф Каплан по неизвестным причинам решил покинуть Blizzard после 19 лет работы в компании.

    Это было воистину честью работать на такую страстную аудиторию и создавать миры и героев. Я хочу выразить глубокую признательность всем в Blizzard, кто поддерживал наши игры, команды и игроков. И особую благодарность замечательным разработчикам, которые разделяли со мной творческий путь.

    Никогда не принимайте мир таким, какой он есть. Всегда осмеливайтесь увидеть его таким, каким он мог бы быть.

    Его место займет ветеран Blizzard — Аарон Келлер, один из основателей команды по созданию командного шутера. По его словам, разработка сиквела продолжится в прежнем темпе, поскольку у авторов есть четкое видение того, каким он должен быть.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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