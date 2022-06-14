Геймплей The Invincible — игры по мотивам романа Станислава Лема

Студия Starward Industries, в которую вошли разработчики «Ведьмака 3: Дикая охота», Cyberpunk 2077 и Dead Island, представили научно-фантастическую исследовательскую игру The Invincible.
Проект вдохновлен романом «Непобедимый» Станислава Лема, в котором экипаж потерпевшего крушение космического корабля изучает безжизненную планету Регис-3.
Судя по ролику, в The Invincible будет несколько игровых персонажей, а также спокойный темп геймплея, позволяющий окунуться в детализированное окружение и разговоры между героями.
Разработчики отмечают, что хотят создавать AA-игры с опытом работы над крупнобюджетными первоклассными проектами.
Даты релиза пока нет.
Геймплейный трейлер
Скриншоты
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Редактор
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