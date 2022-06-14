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    Геймплей The Invincible — игры по мотивам романа Станислава Лема

    14 июня 2022
    14.06.2022
    645
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    Студия Starward Industries, в которую вошли разработчики «Ведьмака 3: Дикая охота», Cyberpunk 2077 и Dead Island, представили научно-фантастическую исследовательскую игру The Invincible.

    Проект вдохновлен романом «Непобедимый» Станислава Лема, в котором экипаж потерпевшего крушение космического корабля изучает безжизненную планету Регис-3.

    Судя по ролику, в The Invincible будет несколько игровых персонажей, а также спокойный темп геймплея, позволяющий окунуться в детализированное окружение и разговоры между героями.

    Разработчики отмечают, что хотят создавать AA-игры с опытом работы над крупнобюджетными первоклассными проектами.

    Даты релиза пока нет.

    Геймплейный трейлер

    Скриншоты

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