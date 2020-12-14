Генри Кавилл повредил ногу на съемках второго сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл во время производства второго сезона «Ведьмака» получил травму ноги. Судя по всему, ничего сверхсерьезного — скорую вызывать не стали.

Тем не менее актера все равно временно отстранили. Пока что съемки продолжатся без его участия.

По данным инсайдеров, на момент травмы Кавилл находился на шестиметровом дереве со страховкой: «Он внезапно остановился, явно испытывая сильную боль».

Это может быть как проблема с подколенным сухожилием, так и с мышцами ноги.

Напомним, съемки второго сезона дважды прерывали в 2020 году. Последний раз — в ноябре, когда у одного из членов команды выявили COVID-19.

«Ведьмак» вернется на экраны в 2021 году — точной даты пока нет.