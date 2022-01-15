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    Новости

    Географы Варшавского университета создали детализированную карту мира «Ведьмака»

    15 января 2022
    15.01.2022
    377
    0 минут на чтение
    Географы Варшавского университета создали детализированную карту мира «Ведьмака»

    Сотрудники кафедры политической и исторической географии факультета географии и регионоведения Варшавского университета сообщили о том, что успешно разработали подробную карту мира из литературной вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского и игр CD Project RED.

    Создатели подчеркивают, что опирались как на работы Анджея Сапковского, так и на художников, описывающих созданный им мир. Карта включает все географические объекты, упомянутые в произведениях по «Ведьмаку»: книгах, сериалах, играх и комиксах. Прежде всего, создатели карт стремились к реалистичному изображению границ государств, гор и водных ресурсов, а также топографии и её влияния на границы государств и течение рек. 

    В процессе разработки они ориентировались на уже существующие карты. Общая планировка местности согласуется с атласами, которые разрабатывали ранее фанаты. Тем не менее это первая настолько подробная карта — она точно отражает топографию, границы и течение рек, расположение островов и городов, классифицированных по количеству жителей. Кроме того, есть и занятные отличия: например, на карте польских учёных размер и расположение островов Скеллиге сильно различается с их видом на карте от CD Project RED.

    Карта мира «Ведьмака» от CD Project RED.

    Карта в полном размере есть на сайте Варшавского университета.

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