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    Новости | Промо

    Герои и мифологические существа ждут вас в карточной игре «Книга Героев»!

    11 февраля 2023
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    11.02.2023
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    1 минута на чтение
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    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Компания Esprit Games представила карточную игру с динамичной боевой системой в реальном времени под названием «Книга Героев».

    В ней вас ждут:

    • Карты героев и сотни мифологических существ и локаций;
    • Различные варианты для улучшения колоды;
    • Обширный выбор тактик и стратегий;
    • MMO-механики вроде PvP- и PvE-событий, подземелий, гильдий и так далее.

    Переходите по ссылке, чтобы собрать самую мощную колоду и показать силу своим друзьям. Играть можно как из браузера, так и на смартфоне.

     





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    Редактор
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