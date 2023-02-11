Герои и мифологические существа ждут вас в карточной игре «Книга Героев»!

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Компания Esprit Games представила карточную игру с динамичной боевой системой в реальном времени под названием «Книга Героев».

В ней вас ждут:

Карты героев и сотни мифологических существ и локаций;

Различные варианты для улучшения колоды;

Обширный выбор тактик и стратегий;

MMO-механики вроде PvP- и PvE-событий, подземелий, гильдий и так далее.

Переходите по ссылке, чтобы собрать самую мощную колоду и показать силу своим друзьям. Играть можно как из браузера, так и на смартфоне.









