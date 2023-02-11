Герои и мифологические существа ждут вас в карточной игре «Книга Героев»!

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Компания Esprit Games представила карточную игру с динамичной боевой системой в реальном времени под названием «Книга Героев».
В ней вас ждут:
- Карты героев и сотни мифологических существ и локаций;
- Различные варианты для улучшения колоды;
- Обширный выбор тактик и стратегий;
- MMO-механики вроде PvP- и PvE-событий, подземелий, гильдий и так далее.
Переходите по ссылке, чтобы собрать самую мощную колоду и показать силу своим друзьям. Играть можно как из браузера, так и на смартфоне.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
10 типичных посетителей конвентовВ России гик-конвенции — это уже не сборище ботаников в занавесках, а вполне устоявшаяся форма досуга. Всех персонажей из этой десятки мы не раз встречали. Никого не узнаёте?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.