Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии

Студия Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — адаптации фэнтези-романа Дианы Уинн Джонс Earwig and the Witch (да, имя героини решили изменить). Для команды это первый полнометражный мультфильм, выполненный в CG. Постановщиком стал Горо Миядзаки, а Хаяо ему помогал.

В центре сюжета — девочка-сирота Ая, которая долгое время жила в приюте, где научилась быть самостоятельной. Однако вскоре её удочеряют странные взрослые, чей дом — жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. И тут Ая решает показать, кто в её новом доме хозяин! И в этом ей помогает говорящий кот.

Книга-первоисточник Джонс вышла в 2011 году. Ранее её роман «Ходячий замок» уже ложился в основу мультфильма Ghibli.

Картину собирались показать на 73-м Каннском кинофестивале, но мероприятие отменили. Теперь студия наверняка устроит премьеру на одном из следующих киносмотров. Даты выхода в прокат пока нет.