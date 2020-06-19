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    Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии

    19 июня 2020
    Кот-император
    19.06.2020
    3919
    1 минут на чтение

    Студия Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — адаптации фэнтези-романа Дианы Уинн Джонс Earwig and the Witch (да, имя героини решили изменить). Для команды это первый полнометражный мультфильм, выполненный в CG. Постановщиком стал Горо Миядзаки, а Хаяо ему помогал.

    Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии 3 Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии 5 Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии 4 Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии 2 Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии 1 Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии

    В центре сюжета — девочка-сирота Ая, которая долгое время жила в приюте, где научилась быть самостоятельной. Однако вскоре её удочеряют странные взрослые, чей дом — жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. И тут Ая решает показать, кто в её новом доме хозяин! И в этом ей помогает говорящий кот.

    Книга-первоисточник Джонс вышла в 2011 году. Ранее её роман «Ходячий замок» уже ложился в основу мультфильма Ghibli.

    Картину собирались показать на 73-м Каннском кинофестивале, но мероприятие отменили. Теперь студия наверняка устроит премьеру на одном из следующих киносмотров. Даты выхода в прокат пока нет.

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     Дмитрий Кинский |  15.06.2020 |  12 785

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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