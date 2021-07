Ghostwire: Tokyo перенесли на начало 2022 года

Tango Gameworks объявила, что Ghostwire: Tokyo не выйдет в октябре этого года. Теперь релиз игры запланирован на начало 2022-го — точная даты пока нет.

Конкретные причины не называются. Судя по всему, перенос связан с тем, что в студии хотят избежать кранчей.

В последний раз разработчики делились подробностями о проекте летом 2020 года — тогда они показали первый геймплейный трейлер игры.

Изначально производство курировала Икуми Накамура, но ей пришлось уйти из студии из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Ghostwire: Tokyo будет эксклюзивом PlayStation 5.

An update on Ghostwire: Tokyo from @TangoGameworks: pic.twitter.com/hK3TF23A8o

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) July 13, 2021