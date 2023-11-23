Гильдия сценаристов США может подать в суд на  Amazon Studios

Гильдия сценаристов США пригрозила Amazon Studios судебным иском из-за того, что компания все еще не возобновила производство части сериалов.
Одним из пунктов соглашения между гильдией сценаристов и ассоциацией продюсеров. Студии должны были продолжить работу над своими проектами сразу после окончания забастовки.
Если ситуация не изменится, Гильдия может взыскать компенсацию за просроченные платежи из-за того, что Amazon Studios оттягивает возобновление производства.
Например, на паузе сейчас находится сериал Silk: Spider Society. Его сценаристам сейчас не платят, потому что проект встал, а найти другой они не могут из-за условий контракта.
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