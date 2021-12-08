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    Гильермо дель Торо безумно хочет снять свою экранизацию «Кладбища домашних животных»

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    828
    0 минут на чтение
    Гильермо дель Торо безумно хочет снять свою экранизацию «Кладбища домашних животных»

    Гильермо дель Торо в подкасте Kingcast рассказал, что очень хотел бы экранизировать один из романов Стивена Кинга — «Кладбище домашних животных».

    Режиссер даже готов убить кого-нибудь ради этой возможности — метафорически выражаясь, конечно.

    Есть один роман, и я готов убить за то, чтобы адаптировать его. У него уже есть две версии, но я все еще думаю, что в какой-нибудь безумной вселенной у меня получится снять еще один фильм. Это «Кладбище домашних животных».

    По словам постановщика, книга пугала его в детстве, а теперь, когда он стал отцом, ему стало страшнее «в 100 раз больше».

    Если бы Гильермо дель Торо делал свою экранизацию «Кладбища домашних животных», то обязательно включил бы в фильм сцену с разлагающимся телом ребенка.

    Я был бы готов потратить огромную сумму денег, чтобы убрать блеск из его глаз. Чтобы глаза потускнели.

    К слову, скоро выйдет его новый фильм «Аллея кошмаров». В России премьера состоится 27 января 2022 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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