Гильермо дель Торо безумно хочет снять свою экранизацию «Кладбища домашних животных»

Гильермо дель Торо в подкасте Kingcast рассказал, что очень хотел бы экранизировать один из романов Стивена Кинга — «Кладбище домашних животных».

Режиссер даже готов убить кого-нибудь ради этой возможности — метафорически выражаясь, конечно.

Есть один роман, и я готов убить за то, чтобы адаптировать его. У него уже есть две версии, но я все еще думаю, что в какой-нибудь безумной вселенной у меня получится снять еще один фильм. Это «Кладбище домашних животных».

По словам постановщика, книга пугала его в детстве, а теперь, когда он стал отцом, ему стало страшнее «в 100 раз больше».

Если бы Гильермо дель Торо делал свою экранизацию «Кладбища домашних животных», то обязательно включил бы в фильм сцену с разлагающимся телом ребенка.

Я был бы готов потратить огромную сумму денег, чтобы убрать блеск из его глаз. Чтобы глаза потускнели.

К слову, скоро выйдет его новый фильм «Аллея кошмаров». В России премьера состоится 27 января 2022 года.