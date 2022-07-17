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    Новости

    Глава АВК: в июле число кинотеатров, показывающих пиратский контент, увеличилось с 16 до 127

    17 июля 2022
    17.07.2022
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    Глава АВК: в июле 127 кинотеатров России показывали пиратский контент

    Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал «Бюллетени кинопрокатчика», как продвигается параллельный прокат. Кинотеатры начали активнее показывать нелегальные копии фильмов — в начале июня несанкционированные показы копий проходили лишь в 16 кинозалах, а в июле такие показы проводятся уже в 127 кинотеатрах.

    Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся торрент-показами. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти: четыре недели назад такой контент показывался напрямую в 16 кинозалах, на прошлой неделе – уже в 127 кинотеатрах. Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И, как ни странно, часть из этих 127 – муниципальные.

    Воронков подчеркнул, что на такие меры кинотеатры вынуждены пойти из-за стремления просто выжить, а не получить прибыль. Ассоциация владельцев кинотеатров ранее прогнозировала потерю прибыли кинотеатров в размере от 50% оборота в апреле и до 80% – в мае. В итоге результаты оказались чуть лучше, но Воронков отмечает, что это произошло несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны государства.

    Если сравнивать последний уикенд к средненедельному обороту 2021 года, падение составляет 72 процента. За последнюю неделю 37 процентов кинозалов не показали ни одного сеанса в день. Это не значит, что все они закрылись окончательно, они просто «сегодня не работают».

    Тем не менее, по словам Воронкова, прогнозы на август оставляют желать лучшего:

    Думаю, в августе доля нефункционирующих кинозалов достигнет 50 процентов, как мы и прогнозировали. По выходным некоторые из этих кинозалов пытаются открываться и работать. Кто-то выживет, кто-то – нет.

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