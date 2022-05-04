    3
    Новости

    Глава «Каропрокат» не против выпускать зарубежные фильмы без согласия студий

    4 мая 2022
    04.05.2022
    639
    1 минута на чтение
    Глава «Каропрокат» не против выпускать зарубежные фильмы без согласия

    Глава «Каропрокат» Алексей Рязанцев в подкасте «Гаворилин Подкаст» предложил выпускать зарубежные блокбастеры в России без соглашения голливудских студий.

    Однако речь, по его словам, идет не о пиратстве и воровстве, потому что параллельный импорт не запрещен — за это отчисляются налоги и роялти за показ. Зато такая схема поможет кинотеатрам остаться на плаву.

    Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в «Сбербанке», «Альфа-банке» или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены <мейджорам>, они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству.

    Напомним, ранее стало известно, что одна из крупнейших голливудских кинокомпаний хочет вернуться в Россию со своими фильмами летом. Но никаких гарантий пока нет, ровно как и официального подтверждения.

    Читайте также

    СМИ: крупная голливудская кинокомпания хочет вернуться в Россию летом

    СМИ: крупная голливудская кинокомпания хочет вернуться в Россию летом

     Дмитрий Кинский |  12.04.2022

    Но этого может не произойти.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать
    0
    6938
    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

    Скоро выпуск появится в продаже.

    Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус» 8
    0
    15740
    Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус»

    Экранизация Кинга, прекрасный французский мультфильм о жизни девочки в нацистской Германии и даже возвращение любимых героев Disney.

    Читаем героическое фэнтези «Чёрная призма» Брента Уикса
    0
    57353
    Читаем героическое фэнтези «Чёрная призма» Брента Уикса

    Экшен-сцена с героиней Каррис Белый Дуб, которая влипает в заварушку.

    Что не так с Elden Ring 5
    0
    64788
    Что не так с Elden Ring: проблемы с игрой

    Восторги высказали, время поговорить о проблемах.

    «Человек-паук»: неснятые экранизации и путь к фильму Рэйми 12
    0
    65673
    «Человек-паук»: неснятые экранизации и история фильма Рэйми

    20 лет первому Паучку на большом экране. 20 лет до этого — в производственном аду.

    Брент Уикс «Чёрная Призма»
    0
    109602
    Брент Уикс «Чёрная Призма». Мир, поглощаемый хаосом

    Роман в лучших традициях героического фэнтези.

    Как Тэд Уильямс изменил эпическое фэнтези
    0
    150157
    Как Тэд Уильямс изменил эпическое фэнтези

    Рассказываем о влиянии цикла «Память, скорбь и шип» на эволюцию жанра.

    Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро 1
    0
    218235
    Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро

    Можно кликнуть на каждого героя и изучить его с помощью фандомной википедии.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить