Глава «Каропрокат» не против выпускать зарубежные фильмы без согласия студий

Глава «Каропрокат» Алексей Рязанцев в подкасте «Гаворилин Подкаст» предложил выпускать зарубежные блокбастеры в России без соглашения голливудских студий.
Однако речь, по его словам, идет не о пиратстве и воровстве, потому что параллельный импорт не запрещен — за это отчисляются налоги и роялти за показ. Зато такая схема поможет кинотеатрам остаться на плаву.
Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в «Сбербанке», «Альфа-банке» или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены <мейджорам>, они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству.
Напомним, ранее стало известно, что одна из крупнейших голливудских кинокомпаний хочет вернуться в Россию со своими фильмами летом. Но никаких гарантий пока нет, ровно как и официального подтверждения.
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Но этого может не произойти.
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