Глава Xbox хотел бы увидеть продолжения Warcraft и StarCraft

Глава Xbox Фил Спенсер в одном из интервью рассказал, что его будоражит одна только мысль о будущем франшиз Warcraft и StarCraft.

Однако руководитель игрового подразделения Microsoft подчеркнул, что сделка с Activision Blizzard еще не завершена, так что конкретных планов у компании сейчас нет.

Спенсер хотел бы увидеть продолжения стратегий:

На сегодня у меня нет каких-то конкретных планов, потому что я пока не могу работать с командами. Но StarCraft была важным событием для мира игр, верно? <…> И я очень рад встретиться с командами Activision, Blizzard и King, чтобы обсудить их игры и возможности, которые у нас могут появиться. <…> Это не то, над чем я могу сейчас работать. Но мысль о том, что может случиться с этими франшизами, очень будоражит меня как человека, который провел в этих играх много часов.

Напомним, Microsoft планирует завершить сделку о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов до 30 июня 2023 года, а пока ее проверяют антимонопольные службы.