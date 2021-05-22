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    Новости

    Главную роль в новом «Хищнике» сыграет Эмбер Мидтандер из «Легиона»

    22 мая 2021
    22.05.2021
    398
    0 минут на чтение
    Главную роль в новом «Хищнике» сыграет Эмбер Мидтандер из «Легиона»

    DiscussingFilm сообщает, что Эмбер Мидтандер исполнит главную роль в новом фильме про Хищника. Актриса известна ролью Керри Лоудермилк из сериала «Легион».

    В новом фильме франшизы Эмбер Мидтандер сыграет женщину-команчи, которая пойдёт против гендерных норм и традиций своего племени, чтобы стать воином. Режиссёром будет Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», «Пацаны»), а сценарий напишет Патрик Мэйсон («Джек Райан»). Съёмочный процесс стартует через несколько недель в Канаде. Другие детали на данный момент не разглашаются.

    Связи с фильмом Шейна Блэка, вышедшим менее трех лет назад, скорее всего, не будет. Рабочее название проекта — «Черепа» (Skulls), как пишет DiscussingFilm, вероятно, это будет перезапуск франшизы.

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