Главную роль в новом «Хищнике» сыграет Эмбер Мидтандер из «Легиона»

DiscussingFilm сообщает, что Эмбер Мидтандер исполнит главную роль в новом фильме про Хищника. Актриса известна ролью Керри Лоудермилк из сериала «Легион».
В новом фильме франшизы Эмбер Мидтандер сыграет женщину-команчи, которая пойдёт против гендерных норм и традиций своего племени, чтобы стать воином. Режиссёром будет Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», «Пацаны»), а сценарий напишет Патрик Мэйсон («Джек Райан»). Съёмочный процесс стартует через несколько недель в Канаде. Другие детали на данный момент не разглашаются.
Связи с фильмом Шейна Блэка, вышедшим менее трех лет назад, скорее всего, не будет. Рабочее название проекта — «Черепа» (Skulls), как пишет DiscussingFilm, вероятно, это будет перезапуск франшизы.
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