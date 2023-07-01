Главные роли в сериале «Дюна: Сестричество» исполнят Оливия Уильямс и Джоди Мэй

Согласно Deadline, главные роли в сериале «Дюна: Сестричество» достались британским актрисам Оливии Уильямс и Джоди Мэй. Уильямс известна по фильмам «Призрак» и «Шестое чувство», а Джоди Мэй — по роли Калантэ в сериале «Ведьмак».

Действие «Сестричества» развернётся за 10 тысяч лет до событий фильма и расскажет о создании ордена Бене Гессерит.

Сериал находится в работе ещё с 2019 года, но в феврале этого года появились очередные сообщения о трудностях производства. Они касались проблем со сценарием, ухода режиссёра и одной из основных актрис. Ширли Хендерсон отказалась от главной роли по неизвестным причинам. Сейчас ей на смену пришла Оливия Уильямс — она сыграет Тулу Харконнен, одну из основательниц Бене Гессерит.

Также проект покинула Индира Варма, которая должна была исполнить императрицу Наталью. Теперь же роль «королевской особы», состоящий в браке с императором Коррино, закрепилась за Джоди Мэй.

Кроме того, проект обрёл и новую постановщицу. Режиссёром сериала стала Анна Ферстер, снявшая некоторые эпизоды «Мира Дикого Запада» и «Джессики Джонс» — на этом посту она сменила Йохана Ренка («Чернобыль» и «Викинги»).