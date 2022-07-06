God of War Ragnarok выйдет 9 ноября

Sony представила короткий кинематографический тизер-трейлер God of War Ragnarok, в котором Кратос и Атрей сталкиваются лицом к лицу с гигантским волком Фенриром.

Вместе с этим компания назвала точную дату релиза — 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4. Предзаказы игры стартуют только через неделю — 15 июля.

По данным инсайдеров, Sony планировала назвать дату выхода до конца июня, но по неизвестным причинам анонс решили отложить.