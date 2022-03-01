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    Новости

    Голливуд приостановил показы фильмов в России на фоне вооружённого конфликта в Украине

    1 марта 2022
    01.03.2022
    2069
    0 минут на чтение
    Голливуд приостановил показы фильмов в России на фоне вооружённого конфликта в Украине

    Сразу несколько голливудских студий объявили, что приостанавливают прокат фильмов в России на фоне вооружённого конфликта в Украине.

    Первой о решении объявила Disney. Компания убрала из графика релизов мультфильм «Я краснею», который был запланирован на 10 марта.

    В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и последующей гуманитарной катастрофой, мы приостанавливает кинопрокат наших фильмов в России, начиная с грядущего мультфильма «Я краснею» от Pixar.

    Неизвестно, как долго Disney будет ограничивать прокат. Среди других крупных премьер в России — сиквел «Доктора Стрэнджа» (5 мая), а также «Базз Лайтер» (21 июля).

    Почти сразу же о снятии с проката объявила Warner Bros., которая убрала из графика релизов «Бэтмена» Мэтта Ривза — за день до выхода картины в кинотеатрах.

    В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает прокат «Бэтмена» в России.

    Судьба последующих релизов — «Фантастические твари: секреты Дамблдора» (14 апреля) и мультфильма «Суперпитомцы» (19 мая) — пока под вопросом.

    За решениями Disney и WB последовала Sony. Она объявила о снятии с проката «Морбиуса», который должен был стартовать в России в конце марта. Ограничения коснутся и всех последующих релизов.

    В связи с продолжающимися военными действиями в Украине и последовавшей за этим гуманитарной катастрофой в регионе, мы приостанавливаем наши кинотеатральные релизы в России, включая прокат «Морбиуса».

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