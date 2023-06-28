Голливудские актеры угрожают выйти на забастовку

Больше 300 актеров подписали открытое письмо руководству Гильдии актеров, в котором призвали занять жесткую позицию в переговорах с Ассоциацией продюсеров о новом контракте на фильмы и сериалы, который бы учитывал пожелания артистов об улучшении условий работы.

Если этого не произойдет, они готовы устроить забастовку вслед за голливудскими сценаристами, ситуация с которыми до сих пор не разрешилась.

Забастовка приносит трудности многим, и никто этого не хочет. Но мы готовы нанести этот удар, если до этого дойдет.

Среди актеров, подписавших открытое письмо, числятся: Бен Стиллер, Марк Руффало, Дженнифер Лоуренс, Дэвид Духовны, Ева Лонгория и другие.

Текущий контракт Гильдии актеров и Ассоциации продюсеров истечет 30 июня. Несколькими днями ранее руководство сообщило, что переговоры с продюсерами идут «чрезвычайно продуктивно».