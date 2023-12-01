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    Новости

    «Голос Монолита исчез» — новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

    1 декабря 2023
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    01.12.2023
    156
    0 минут на чтение
    «Голос Монолита исчез» — новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

    GSC Game World в рамках  PC Gaming Show: Most Wanted поделилась новым сюжетным трейлером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

    Игра получила награду как самый ожидаемый тайтл в 2024 году по версии жюри, в числе которых именитые геймдизайнеры.

    Сами разработчики отметили, что проект находится на финальной стадии производства, студия уже сфокусировалась на полировке.

    Релиз состоится в первом квартале 2024-го — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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