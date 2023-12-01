«Голос Монолита исчез» — новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World в рамках PC Gaming Show: Most Wanted поделилась новым сюжетным трейлером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Игра получила награду как самый ожидаемый тайтл в 2024 году по версии жюри, в числе которых именитые геймдизайнеры.

Сами разработчики отметили, что проект находится на финальной стадии производства, студия уже сфокусировалась на полировке.

Релиз состоится в первом квартале 2024-го — точной даты пока нет.