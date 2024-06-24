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    «Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом в 2024 году

    24 июня 2024
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    24.06.2024
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    Всего за восемь дней сиквел «Головоломки» собрал в мировом прокате солидные 724 миллиона долларов — это самый кассовый релиз в 2024 году.

    На второй неделе продажи билетов упали всего на 35%. Это лучший результат для мультфильмов за всю историю кино.

    Для сравнения, «Головоломка 2» уже собрала больше, чем вторая часть «Дюны» Дени Вильнева, заработавшая 711 миллионов.

    Аналитики предрекают, что уже в ближайшие дни мультфильму удастся принести авторам миллиард долларов.

    Что интересно, новая «Головоломка» также возглавила российский прокат, где картина вышла неофициально.

    По «очень приблизительным» данным, за выходные анимационный фильм заработал около 130 миллионов рублей.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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