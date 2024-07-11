«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом Pixar

Сиквел «Головоломки» собрал в мировом прокате 1,25 миллиарда долларов, из которых 543 миллиона приходятся на Северную Америку, а остальные 708 миллионов — на остальные рынки.

Это делает мультфильм самым кассовым в истории Pixar. Ему удалось даже обойти «Суперсемейку 2» с 1,24 миллиарда долларов.

Более того, «Головоломка 2» заняла четвертое место среди самых успешных анимационных фильмов. И у нее еще осталось время, чтобы занять первое место.

К тому же в некоторых странах мультфильм еще не вышел. Среди них, например, Япония, Финляндия и Швеция.

Напомним, сейчас лидирует «Холодное сердце 2», которое принесло авторам 1,45 миллиарда долларов. Следом за ним идут «Братья Супер Марио в кино» (1,36 миллиарда) и первое «Холодное сердце» (1,28 миллиарда).