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    «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом Pixar

    11 июля 2024
    Фото аватара
    11.07.2024
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    «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом Pixar

    Сиквел «Головоломки» собрал в мировом прокате 1,25 миллиарда долларов, из которых 543 миллиона приходятся на Северную Америку, а остальные 708 миллионов — на остальные рынки.

    Это делает мультфильм самым кассовым в истории Pixar. Ему удалось даже обойти «Суперсемейку 2» с 1,24 миллиарда долларов.

    Более того, «Головоломка 2» заняла четвертое место среди самых успешных анимационных фильмов. И у нее еще осталось время, чтобы занять первое место.

    К тому же в некоторых странах мультфильм еще не вышел. Среди них, например, Япония, Финляндия и Швеция.

    Напомним, сейчас лидирует «Холодное сердце 2», которое принесло авторам 1,45 миллиарда долларов. Следом за ним идут «Братья Супер Марио в кино» (1,36 миллиарда) и первое «Холодное сердце» (1,28 миллиарда).

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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