«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

Мировые сборы сиквела «Головоломки» перевалили за 1,462 миллиарда долларов, из которых 601 миллион приходится на США, а остальная сумма — на другие рынки.
Таким образом мультфильм Pixar стал самой кассовой анимационной картиной в истории. Ему удалось обогнать даже предыдущего лидера — «Холодное сердце 2» с 1,453 миллиарда долларов.
Чтобы достичь такого результата, «Головоломке 2» понадобилось 40 дней проката.
В честь этого авторы поделились открыткой, в которой поблагодарили зрителей по всему миру за поддержку.
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Дарья Беленкова | 15.06.2024 | 7886
Такой Pixar мы и любим.
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