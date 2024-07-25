«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

Мировые сборы сиквела «Головоломки» перевалили за 1,462 миллиарда долларов, из которых 601 миллион приходится на США, а остальная сумма — на другие рынки.

Таким образом мультфильм Pixar стал самой кассовой анимационной картиной в истории. Ему удалось обогнать даже предыдущего лидера — «Холодное сердце 2» с 1,453 миллиарда долларов.

Чтобы достичь такого результата, «Головоломке 2» понадобилось 40 дней проката.

В честь этого авторы поделились открыткой, в которой поблагодарили зрителей по всему миру за поддержку.