«Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом в истории

Продолжение «Головоломки» собрало в мировом прокате 1,389 миллиарда долларов, из которых 581 миллион приходится на Северную Америку, а оставшиеся 808 миллионов — на остальные рынки.

Таким образом, картина обошла «Братьев Супер Марио в кино» (1,361 миллиарда) и стала еще ближе к званию самого кассового мультфильма в истории. Впереди только «Холодное сердце 2», сборы которого составляют 1,453 миллиарда долларов.

Самой прибыльной анимационной франшизой остается «Гадкий я» — недавно ее суммарные сборы перевалили за 5 миллиардов долларов.