«Головоломка 2» стартовала в домашнем прокате лучше «Братьев Супер Марио»

В дебютный уикэнд сиквел «Головоломки» от Pixar заработал в домашнем прокате солидные 155 миллионов долларов.

Это заметно выше ожиданий: аналитики предрекали мультфильму около 90 миллионов на первых выходных.

«Головоломка 2» открылась в США даже лучше «Братьев Супер Марио в кино» (146,4 миллиона). Разве что «Суперсемейку 2» с 182,7 миллионами новому анимационному фильму Pixar обойти не удалось.

На других рынках мультфильм заработал в первый уикэнд 140 миллионов, что в сумме дало 295 миллионов по всему миру.

Критики и зрители встретили «Головоломку 2» очень положительно. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 91% и 96% свежести соответственно.