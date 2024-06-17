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    «Головоломка 2» стартовала в домашнем прокате лучше «Братьев Супер Марио»

    17 июня 2024
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    17.06.2024
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    «Головоломка 2» стартовала в домашнем прокате лучше «Братьев Супер Марио»

    В дебютный уикэнд сиквел «Головоломки» от Pixar заработал в домашнем прокате солидные 155 миллионов долларов.

    Это заметно выше ожиданий: аналитики предрекали мультфильму около 90 миллионов на первых выходных.

    «Головоломка 2» открылась в США даже лучше «Братьев Супер Марио в кино» (146,4 миллиона). Разве что «Суперсемейку 2» с 182,7 миллионами новому анимационному фильму Pixar обойти не удалось.

    На других рынках мультфильм заработал в первый уикэнд 140 миллионов, что в сумме дало 295 миллионов по всему миру.

    Критики и зрители встретили «Головоломку 2» очень положительно. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 91% и 96% свежести соответственно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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