«Головоломка 2» заработала больше миллиарда долларов

Мультфильм «Головоломка 2» в мировом прокате преодолел отметку в миллиард долларов.

В домашнем прокате картина заработала 469 миллионов долларов, а на остальных рынках — 545 миллионов.

«Головоломка 2» стала первым фильмом в 2024 году, который принес авторам миллиард долларов.

Также хороший результат показал спин-офф «Тихого места» с подзаголовком «День первый». Во всем мире лента собрала около 100 миллионов долларов.

В США картина показала лучший старт во франшизе, заработав 58 миллионов, тогда как ей прогнозировали в районе 40 миллионов.