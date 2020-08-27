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    Gotham Knights не будет игрой-сервисом — и другие подробности

    27 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    27.08.2020
    2481
    1 минута на чтение
    Gotham Knights не будет игрой-сервисом — и другие подробности

    Разработчики Gotham Knights от WB Games в рамках интервью IGN поделились деталями игры и прояснили некоторые моменты.

    Самое важное: «Рыцари Готэма» — не игра-сервис вроде Marvel’s Avengers, как опасались фанаты.

    Она не похожа на игру-сервис. В ней есть уникальное для каждого персонажа древо навыков и снаряжение, которое вы можете менять. Но это не делает ее игрой-сервисом.

    • Разработчики не ответили на вопрос, будет ли боевая система похожа на Batman Arkham. Но, судя по геймплейному ролику, ответ скорее положительный;
    • Авторы подчеркнули, что боевка придется по душе тем, кто играл прежде в экшены от третьего лица. В игре есть ближний бой, дальний, разные приемы и комбо;
    • В Gotham Knights полностью открытый мир, представленный в виде города. И в нем не будет пресловутых ограничений по уровням;
    • Уровни противников не сильно влияют не геймплей. Враги могут быть либо немного слабее протагониста, либо немного сильнее;
    • У каждого героя есть древо навыков, а также снаряжение и оружие, которые можно персонализировать;
    • Кооперативный режим сделан так, чтобы герои дополняли друг друга. При этом двум геймерам не воспрещается играть вместе за одного и того же персонажа — к примеру, за Бэтгерл;
    • При желании можно пройти «Рыцарей Готэма» в одиночку. В WB Games пообещали, что не будут навязывать игру в компании;
    • Также не обязательно по ходу дела менять персонажей — всю игру можно закончить за одного рыцаря;
    • Основные действия разворачиваются по ночам, а днем герои обычно пребывают в Колокольне, где можно изучить собранные улики, побеседовать с Альфредом и подготовиться к следующей битве;
    • Разработчики отметили, что сразу решили не привязывать Gotham Knights ко вселенной Arkham, так как они хотели начать совершенно новую историю, а не продолжать старую.

    Gotham Knights выйдет в 2021 году на PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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