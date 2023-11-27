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    «Готов ли ты взять эту ношу на себя?» — трейлер аниме «Мальчик и птица» на русском

    27 ноября 2023
    Фото аватара
    27.11.2023
    436
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    «Готов ли ты взять эту ношу на себя?» — трейлер аниме «Мальчик и птица» на русском

    Кинокомпания «Русский репортаж» представила первый дублированный трейлер аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки сразу от двух студий — «Студийной банды» и CPI FILMS.

    В основу картины частично легла детская книга «Как поживаешь?» Ёсино Гэндзабуро. По сюжету мальчик по имени Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в потусторонний мир.

    Напомним, изначально предполагалось, что это будет последний фильм Миядзаки, но именитый режиссер продолжит работать над другими проектами студии Ghibli.

    Российская премьера состоится 7 декабря.

    Трейлер от «Студийной банды»

    Трейлер от CPI FILMS

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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