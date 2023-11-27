«Готов ли ты взять эту ношу на себя?» — трейлер аниме «Мальчик и птица» на русском

Кинокомпания «Русский репортаж» представила первый дублированный трейлер аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки сразу от двух студий — «Студийной банды» и CPI FILMS.

В основу картины частично легла детская книга «Как поживаешь?» Ёсино Гэндзабуро. По сюжету мальчик по имени Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в потусторонний мир.

Напомним, изначально предполагалось, что это будет последний фильм Миядзаки, но именитый режиссер продолжит работать над другими проектами студии Ghibli.

Российская премьера состоится 7 декабря.

Трейлер от «Студийной банды»

Трейлер от CPI FILMS