«Готов ли ты взять эту ношу на себя?» — трейлер аниме «Мальчик и птица» на русском

Кинокомпания «Русский репортаж» представила первый дублированный трейлер аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки сразу от двух студий — «Студийной банды» и CPI FILMS.
В основу картины частично легла детская книга «Как поживаешь?» Ёсино Гэндзабуро. По сюжету мальчик по имени Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в потусторонний мир.
Напомним, изначально предполагалось, что это будет последний фильм Миядзаки, но именитый режиссер продолжит работать над другими проектами студии Ghibli.
Российская премьера состоится 7 декабря.
Трейлер от «Студийной банды»
Трейлер от CPI FILMS
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.